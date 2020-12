மாவட்ட செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே ரெயில்வே சுரங்கப்பாதையில் தேங்கிய மழைநீரால் 2 கிராமங்கள் துண்டிப்பு + "||" + 2 villages cut off due to rainwater accumulation in railway tunnel near Ottanchattiram

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே ரெயில்வே சுரங்கப்பாதையில் தேங்கிய மழைநீரால் 2 கிராமங்கள் துண்டிப்பு