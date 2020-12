மாவட்ட செய்திகள்

காட்டு யானை தாக்கி தொழிலாளி சாவு: உடலை வாங்க மறுத்து கிராம மக்கள் போராட்டம் - வனத்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Worker killed by wild elephant Refusing to buy the body The struggle of the villagers Foresters negotiate

காட்டு யானை தாக்கி தொழிலாளி சாவு: உடலை வாங்க மறுத்து கிராம மக்கள் போராட்டம் - வனத்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை