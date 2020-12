மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் பிரமுகர் வீட்டுக்குள் பைப்வெடிகுண்டு-பயங்கர ஆயுதங்களுடன் புகுந்து ரூ.1 கோடி கேட்டு மிரட்டியவர் சிக்கினார்; காரைக்குடியில் பரபரப்பு + "||" + Congress leader with a pipe bomb and terror weapons and demanded Rs 1 crore was caught; Excitement in Karaikudi

காங்கிரஸ் பிரமுகர் வீட்டுக்குள் பைப்வெடிகுண்டு-பயங்கர ஆயுதங்களுடன் புகுந்து ரூ.1 கோடி கேட்டு மிரட்டியவர் சிக்கினார்; காரைக்குடியில் பரபரப்பு