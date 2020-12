மாவட்ட செய்திகள்

நாச்சியார்கோவில் அருகே பரிதாபம்: வயலில் அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை மிதித்த தொழிலாளி சாவு + "||" + Tragedy near Nachiyarko: Worker dies after trampling a power line in a field

நாச்சியார்கோவில் அருகே பரிதாபம்: வயலில் அறுந்து கிடந்த மின்கம்பியை மிதித்த தொழிலாளி சாவு