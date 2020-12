மாவட்ட செய்திகள்

தாராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவிலில் தேங்கி நின்ற மழைநீர் வெளியேற்றம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர் + "||" + Sami darshan of stagnant rainwater discharge at the Darasuram Iravadeeswarar Temple

தாராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவிலில் தேங்கி நின்ற மழைநீர் வெளியேற்றம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்