மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தத்தில் கால்வாய் கட்டும் பணியால் பொதுமக்கள் அவதி; விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை + "||" + Public suffering due to canal construction in Gudiyatham; Request to finish quickly

குடியாத்தத்தில் கால்வாய் கட்டும் பணியால் பொதுமக்கள் அவதி; விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை