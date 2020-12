மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் 3-வது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த எல்.ஐ.சி. முகவர் சாவு; பழுதான ‘லிப்ட்’ உயிரை பறித்த சோகம் + "||" + Nagercoil LIC agent fell down from 3rd floor and death; Lift fault

நாகர்கோவிலில் 3-வது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த எல்.ஐ.சி. முகவர் சாவு; பழுதான ‘லிப்ட்’ உயிரை பறித்த சோகம்