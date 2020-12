மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை கணக்கில் வராத ரூ.34,700 பறிமுதல் + "||" + Near Cuddalore At the traffic checkpoint Anti-corruption police raid

கூடலூர் அருகே போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடியில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை கணக்கில் வராத ரூ.34,700 பறிமுதல்