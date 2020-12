மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 348 வழக்குகளுக்கு தீர்வு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.12¾ கோடி வழங்கப்பட்டது + "||" + In Namakkal People Court Settlement of 348 cases For victims Given

நாமக்கல் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் 348 வழக்குகளுக்கு தீர்வு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.12¾ கோடி வழங்கப்பட்டது