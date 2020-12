மாவட்ட செய்திகள்

தொழில் பூங்காவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வீடு,வீடாக துண்டு பிரசுரம் வினியோகம் + "||" + Distribution of leaflets house to house in protest of the industrial park

தொழில் பூங்காவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வீடு,வீடாக துண்டு பிரசுரம் வினியோகம்