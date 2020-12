மாவட்ட செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி இடஒதுக்கீடு கோரி மனு; கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் அளித்தனர் + "||" + Petition seeking separate reservation of 20 per cent for Vanniyar; Presented to the Village Administrative Officer

வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி இடஒதுக்கீடு கோரி மனு; கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் அளித்தனர்