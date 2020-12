மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக கரைகண்டேஸ்வரர் கோவில் தனுர்மாத விழாவிற்கு பக்தர்கள் வர வேண்டாம்; கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Devotees should not come to the Karaikandeswarar Temple Tanurmatha festival due to corona infection prevention measures; Collector Instruction

கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக கரைகண்டேஸ்வரர் கோவில் தனுர்மாத விழாவிற்கு பக்தர்கள் வர வேண்டாம்; கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்