மாவட்ட செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு, திற்பரப்பில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று முதல் அனுமதி; வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + 9 months later, tourists are first allowed to bathe today; Collector's advice to follow the guidelines

9 மாதங்களுக்கு பிறகு, திற்பரப்பில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இன்று முதல் அனுமதி; வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க கலெக்டர் அறிவுரை