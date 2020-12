மாவட்ட செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு சித்தன்னவாசல் சுற்றுலா தலம் திறப்பு முதல் நாளிலேயே ஆர்வமாக வந்த மக்கள் + "||" + People who came to Chitthannavasal after 9 months on the first day of the opening of the tourist site

