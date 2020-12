மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி விவசாய சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம் 72 பேர் கைது + "||" + As many as 72 people have been arrested in connection with a strike by farmers' unions demanding the repeal of agricultural laws

வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி விவசாய சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம் 72 பேர் கைது