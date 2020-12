மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் திண்டுக்கல்லில் ரெயிலை மறிக்க முயற்சி + "||" + Farmers waiting in front of the Collector's Office to try to block the train at Dindigul

கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் திண்டுக்கல்லில் ரெயிலை மறிக்க முயற்சி