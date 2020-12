மாவட்ட செய்திகள்

117 வருவாய் கிராமங்களில் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவதில் குளறுபடி; ராமநாதபுரம் மாவட்ட கலெக்டரிடம் தி.மு.க. புகார் + "||" + Mess in providing crop insurance in 117 revenue villages; DMK Complaint to Ramanathapuram District Collector

117 வருவாய் கிராமங்களில் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவதில் குளறுபடி; ராமநாதபுரம் மாவட்ட கலெக்டரிடம் தி.மு.க. புகார்