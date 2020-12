மாவட்ட செய்திகள்

புயலுக்குப்பின் களைகட்டிய பொய்கை வாரச்சந்தை; ரூ.2 கோடிக்கு மேல் வர்த்தகம் + "||" + The Poikai weekly market weeded after the storm; Trade over Rs 2 crore

புயலுக்குப்பின் களைகட்டிய பொய்கை வாரச்சந்தை; ரூ.2 கோடிக்கு மேல் வர்த்தகம்