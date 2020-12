மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியில் 2-வது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் 130 பேர் மீது வழக்கு + "||" + The 2nd day of waiting protest in Trichy in support of struggling farmers in Delhi sued 130 people

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருச்சியில் 2-வது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் 130 பேர் மீது வழக்கு