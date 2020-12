மாவட்ட செய்திகள்

மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்ணை கற்பழித்த வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை பெரம்பலூர் மகிளா கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு + "||" + Perambalur Magistrate's Court sentenced a teenager to 10 years in prison for raping a mentally retarded woman.

