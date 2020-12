மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை ரெயில்வே குட்ஷெட் பகுதியில் உரம் ஏற்றுவதற்காக வந்த 10 லாரிகளில் பேட்டரி திருட்டு + "||" + Battery theft in 10 lorries that came to load compost at Tanjore Railway Goodshed area

தஞ்சை ரெயில்வே குட்ஷெட் பகுதியில் உரம் ஏற்றுவதற்காக வந்த 10 லாரிகளில் பேட்டரி திருட்டு