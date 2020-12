மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூ.4 லட்சம் விரலி மஞ்சள் சிக்கியது - வாலிபர் கைது + "||" + Attempted to smuggle from Thoothukudi to Sri Lanka Rs 4 lakh finger yellow caught - Youth arrested

தூத்துக்குடியில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூ.4 லட்சம் விரலி மஞ்சள் சிக்கியது - வாலிபர் கைது