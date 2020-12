மாவட்ட செய்திகள்

பொன்னமராவதி அருகே தரிசு நிலத்தை விளை நிலமாக மாற்றும் திட்டத்தை அதிகாரிகள் ஆய்வு + "||" + Officials study project to convert barren land near Ponnamaravathi into arable land

