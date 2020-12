மாவட்ட செய்திகள்

தென்னை நோய்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி திருப்பதிசாரத்தில் நடந்தது + "||" + Training for farmers on controlling coconut diseases was held at Tirupati

தென்னை நோய்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி திருப்பதிசாரத்தில் நடந்தது