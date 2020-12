மாவட்ட செய்திகள்

புதுடெல்லியில் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு விளக்கேற்றி அஞ்சலி வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக்கோரி பெண்கள் கோஷம் எழுப்பினர் + "||" + In New Delhi, women chanted slogans demanding the repeal of tribute agriculture laws by lighting lanterns for dead farmers

புதுடெல்லியில் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு விளக்கேற்றி அஞ்சலி வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெறக்கோரி பெண்கள் கோஷம் எழுப்பினர்