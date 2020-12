மாவட்ட செய்திகள்

போலி மதிப்பெண் சான்றிதழ் பிரச்சினை: வழக்கில் சிக்கிய மாணவி குடும்பத்துடன் தலைமறைவு; போலீசாரின் 2-வது சம்மனுக்கும் ஆஜராகவில்லை + "||" + Fake mark certificate issue: Student involved in case absconds with family; He did not appear for the 2nd summons of the police

போலி மதிப்பெண் சான்றிதழ் பிரச்சினை: வழக்கில் சிக்கிய மாணவி குடும்பத்துடன் தலைமறைவு; போலீசாரின் 2-வது சம்மனுக்கும் ஆஜராகவில்லை