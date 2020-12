மாவட்ட செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு ராமேசுவரம் கோவிலில் தங்கப்பல்லக்கில் சாமி உலா + "||" + After 9 months Sami Ula at Thangapallaku in Rameswaram temple

9 மாதங்களுக்கு பிறகு ராமேசுவரம் கோவிலில் தங்கப்பல்லக்கில் சாமி உலா