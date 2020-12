மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் இந்திய செஞ்சிலுவை சங்க அலுவலகத்துக்கு ‘சீல்'; நிர்வாக குழுவையும் கலைத்து கலெக்டர் அதிரடி + "||" + Seal to Vellore Indian Red Cross office; Collector Action to dissolve the Board of Directors

வேலூர் இந்திய செஞ்சிலுவை சங்க அலுவலகத்துக்கு ‘சீல்'; நிர்வாக குழுவையும் கலைத்து கலெக்டர் அதிரடி