மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் 27-ந் தேதி முதல் 15 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடாது; சம்மேளன தலைவர் பேட்டி + "||" + 15,000 lorries will not run in Ranipettai, Vellore and Tirupati districts from the 27th; Interview with the President of the Association

ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் 27-ந் தேதி முதல் 15 ஆயிரம் லாரிகள் ஓடாது; சம்மேளன தலைவர் பேட்டி