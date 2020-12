மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தனிக்கட்சி தொடங்கி சித்தராமையாவால் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற முடியுமா? குமாரசாமி சவால் + "||" + In Karnataka Starting solo In 10 volumes by Siddharamaiah Can win Kumarasamy Challenge

கர்நாடகத்தில் தனிக்கட்சி தொடங்கி சித்தராமையாவால் 10 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற முடியுமா? குமாரசாமி சவால்