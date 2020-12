மாவட்ட செய்திகள்

தாய்ப்புலி இறந்ததால், முதுமலையில் இருந்து, வண்டலூர் பூங்காவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட 2 புலிக்குட்டிகள் ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளன; பூங்கா அதிகாரி தகவல் + "||" + Due to the death of the mother tiger, 2 tiger cubs brought from Mudumalai to Vandalur Park are in good health; Park Officer Information

தாய்ப்புலி இறந்ததால், முதுமலையில் இருந்து, வண்டலூர் பூங்காவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட 2 புலிக்குட்டிகள் ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளன; பூங்கா அதிகாரி தகவல்