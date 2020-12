மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரும், அமைச்சர்களும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த மாவட்டங்களுக்கு போகவில்லை; பொன்முடி குற்றச்சாட்டு + "||" + The Chief-Minister and Ministers did not go to the districts to control the corona; The Ponmudi accusation

முதல்-அமைச்சரும், அமைச்சர்களும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த மாவட்டங்களுக்கு போகவில்லை; பொன்முடி குற்றச்சாட்டு