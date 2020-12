மாவட்ட செய்திகள்

துறையூர் அருகே பச்சை மலையில் தொடர் மழையால் 100 ஏக்கர் வெங்காய பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம் + "||" + 100 acres of onion crops submerged and damaged due to continuous rains in the green hills near Thuraiyur

துறையூர் அருகே பச்சை மலையில் தொடர் மழையால் 100 ஏக்கர் வெங்காய பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதம்