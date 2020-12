மாவட்ட செய்திகள்

தொடர்ந்து கொட்டி தீர்க்கும் மழை: அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் அழுகி வீணாகும் அவலம் விவசாயிகள் கண்ணீர் + "||" + Continuing pouring rains: Rice ready to be harvested Rotten and wasted

தொடர்ந்து கொட்டி தீர்க்கும் மழை: அறுவடைக்கு தயாரான நெற்பயிர்கள் அழுகி வீணாகும் அவலம் விவசாயிகள் கண்ணீர்