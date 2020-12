மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை அருகே ரூ.35 ஆயிரம் கையாடல் செய்ததாக பெண் தபால் அலுவலர் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against a female postmaster for handling Rs. 35,000 near Mayiladuthurai

மயிலாடுதுறை அருகே ரூ.35 ஆயிரம் கையாடல் செய்ததாக பெண் தபால் அலுவலர் மீது வழக்கு