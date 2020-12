மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர்மழையால் வயல்களிலேயே அழுகிக்கிடக்கும் பரங்கிக்காய்கள் + "||" + Pumpkins rotting in fields due to continuous rains in Tanjore district

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர்மழையால் வயல்களிலேயே அழுகிக்கிடக்கும் பரங்கிக்காய்கள்