மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லி போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு கரூர்-குளித்தலை பகுதிகளில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி + "||" + Candlelight vigil in Karur-Kulithalai area for farmers killed in Delhi struggle

டெல்லி போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு கரூர்-குளித்தலை பகுதிகளில் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி