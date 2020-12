மாவட்ட செய்திகள்

சமையல் கியாஸ் விலை உயர்வை கண்டித்து சிலிண்டருக்கு மாைல அணிவித்து தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + DMK workers protest against the increase in cooking gas prices by wearing a mile per cylinder

சமையல் கியாஸ் விலை உயர்வை கண்டித்து சிலிண்டருக்கு மாைல அணிவித்து தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்