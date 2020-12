மாவட்ட செய்திகள்

மின்வாரியத்தை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதை கண்டித்து மின்வாரிய தொழிற்சங்கத்தினர் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Power plant unions' wait-and-see protest condemning the privatization of the power plant

