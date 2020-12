மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம்- நகரி அகல ரெயில்பாதை திட்ட பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும்; கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + Tindivanam-Nagari wide railway project to be completed soon; Kamal Haasan speech

திண்டிவனம்- நகரி அகல ரெயில்பாதை திட்ட பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும்; கமல்ஹாசன் பேச்சு