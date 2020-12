மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கிடைத்ததால் சீறிப்பாய தயாராகும் காளைகள் பயிற்சி களத்தில் மாடுபிடி வீரர்கள் + "||" + Cowboys at the training ground for bulls getting ready for grazing as Jallikkattu gets permission

