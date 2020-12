மாவட்ட செய்திகள்

மாத ஊதியத்தை 5-ந் தேதிக்குள் வழங்கக் கோரி தூய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration by cleaning workers demanding payment of monthly salaries by the 5th

மாத ஊதியத்தை 5-ந் தேதிக்குள் வழங்கக் கோரி தூய்மை பணியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்