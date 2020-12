மாவட்ட செய்திகள்

விசாரணைக்கு அழைத்துச்சென்ற வியாபாரியை தாக்கியதாக புகார் கோவில்பட்டியில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 9 போலீசார் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against 9 policemen, including an inspector at Kovilpatti, for allegedly assaulting a businessman who was taken away for questioning

விசாரணைக்கு அழைத்துச்சென்ற வியாபாரியை தாக்கியதாக புகார் கோவில்பட்டியில் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 9 போலீசார் மீது வழக்கு