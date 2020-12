மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் பிரபல ரவுடி வெட்டிக்கொலை: போலீசாரால் தேடப்பட்ட 15 பேர் நாமக்கல், கரூர் கோர்ட்டுகளில் சரண் + "||" + Famous rowdy murder in Salem: 15 wanted by police surrender in Namakkal and Karur courts

சேலத்தில் பிரபல ரவுடி வெட்டிக்கொலை: போலீசாரால் தேடப்பட்ட 15 பேர் நாமக்கல், கரூர் கோர்ட்டுகளில் சரண்