மாவட்ட செய்திகள்

ஊழல் புகார் குறித்து ஆதாரம் இருந்தால் கோர்ட்டில் வழக்கு போட தயாரா? மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கேள்வி + "||" + Regarding corruption complaint If there is evidence Ready to sue in court Minister CV Shanmugam questions MK Stalin

ஊழல் புகார் குறித்து ஆதாரம் இருந்தால் கோர்ட்டில் வழக்கு போட தயாரா? மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கேள்வி