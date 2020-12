மாவட்ட செய்திகள்

காசி மீதான பாலியல் வழக்குகளில் ஓரிரு தினங்களில் குற்ற பத்திரிகை தாக்கல்; வெளிநாட்டு நண்பரின் பாஸ்போர்ட்டை முடக்கவும் போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + Criminal press filing in a couple of days in sex cases against Kasi; Police action to disable the passport of a foreign friend

காசி மீதான பாலியல் வழக்குகளில் ஓரிரு தினங்களில் குற்ற பத்திரிகை தாக்கல்; வெளிநாட்டு நண்பரின் பாஸ்போர்ட்டை முடக்கவும் போலீசார் நடவடிக்கை