மாவட்ட செய்திகள்

புயல், மழையால் சாய்ந்த கரும்புகளை நிமிர்த்தி கட்டியதால் 3 மடங்கு கூடுதல் செலவு விவசாயிகள் வேதனை + "||" + Farmers are suffering 3 times the extra cost due to the construction of cane sloping due to storm and rain

புயல், மழையால் சாய்ந்த கரும்புகளை நிமிர்த்தி கட்டியதால் 3 மடங்கு கூடுதல் செலவு விவசாயிகள் வேதனை