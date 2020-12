மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்டமாக இன்று நடக்கிறது 2,709 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் - பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + Elections for 2,709 Gram Panchayats in Phase 2 in Karnataka today - Heavy Police Security

கர்நாடகத்தில் 2-வது கட்டமாக இன்று நடக்கிறது 2,709 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் - பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு