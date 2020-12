ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்; மாமல்லபுரம் விடுதிகளில் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை; போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு

மாவட்ட செய்திகள்

ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்; மாமல்லபுரம் விடுதிகளில் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை; போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு + "||" + English New Year celebration; Ban on entertainment in Mamallapuram hotels; Police Superintendent Order

ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்; மாமல்லபுரம் விடுதிகளில் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை; போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு