மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 2020-ம் ஆண்டின் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள்; வைரஸ் பரவலால் விண்வெளி ஆராய்ச்சி பாதிப்பு + "||" + Unforgettable events of 2020 in Karnataka; Impact of space research by virus spread

கர்நாடகத்தில் 2020-ம் ஆண்டின் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள்; வைரஸ் பரவலால் விண்வெளி ஆராய்ச்சி பாதிப்பு